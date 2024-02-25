Черчесов рассказал, что просил футболистов польской "Легии" учить русский язык

Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат и кубок страны

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заставлял игроков польской "Легии" учить русский язык во время работы в клубе. Об этом он рассказал на выставке-форуме "Россия".

"В "Легии" я собрал игроков, спросил, понмнят ли они пресс-конференцию, где я пообещал учить польский язык, - сказал Черчесов. - Так вот, потом я им сказал, кто по-русски говорить не будет, тот играть не будет. Понятно, что они русский язык не учили, но на поле выходили, но я им показал, что в раздевалке они должны были подстраиваться под меня, а на пресс-конференции - я под них. Все встали в строй и дружно пошли тренироваться".

Черчесов возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год, выиграв с командой чемпионат и кубок страны.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.