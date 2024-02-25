Поздняков отметил, что западные страны искусственно создают вакуум для российских атлетов

По словам Станислава Позднякова, шаги и действия недружественных стран направлены во многом на слом существующей системы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отстраняя российских спортсменов от международных соревнований, западные страны искусственно создают для них вакуум, эти шаги направлены на слом существующей системы. Об этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

"Все шаги и действия наших недружественных оппонентов направлены во многом на слом существующей системы, - сказал Поздняков. - Когда вместо насыщенного соревновательного процесса искусственно создается убийственный вакуум - спортсменам негде выступать, зрителям не на что смотреть. Спартакиады, всемирные игры создают новые соревновательные возможности и для лидеров национальных сборных, и для тех, кто идет к ним на смену. Выходить на одну дистанцию с Александром Большуновым, на плавательную дорожку с Евгенией Чикуновой - таких возможностей у нашей молодежи было по минимуму".

"Новые инвестиции в детско-юношеский спорт, формирование резерва, который будет способен выдерживать конкуренцию самого высокого уровня, это большая серьезная работа. Именно на этом сделан акцент стратегии развития ОКР. Мы готовы поддерживать наши регионы в проведении комплексных мероприятий для детско-юношеского спорта. "Дети Приморья" - замечательный формат и обладает большим потенциалом", - добавил он.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов до соревнований из-за ситуации на Украине. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать россиян до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также российские атлеты не могут выступать в командных соревнованиях.