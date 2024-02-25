Матыцин сообщил о регистрации 114 спортивных организаций в новых регионах по итогам года

По словам министра спорта, восстановлено 11 объектов, в 213 учреждениях поставлено спортивное оборудование, создано 13 площадок открытого типа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ продолжает вести активную работу по интеграции новых регионов в жизнь страны, по итогам 2023 года в этих субъектах зарегистрированы 114 региональных спортивных организаций. Об этом на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия", сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Минспорт ведет активную работу по интеграции новых субъектов в жизнь страны. Наша задача - обеспечить все необходимые условия для этого. 114 региональных спортивных федераций в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях зарегистрированы по итогам 2023 года. Наряду с финансовой поддержкой неоценимую работу по интеграции регионов проводят фонд "Наш спорт", федерации, Президентский фонд культурных инициатив. Благодаря этому спортсмены обеспечены экипировкой, восстановлено 11 объектов, в 213 учреждениях поставлено спортивное оборудование, создано 13 площадок открытого типа", - сказал Матыцин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.