Матыцин назвал недопустимыми требования подписывать декларации для участия в соревнованиях

Министр спорта отметил, что это является прямым нарушением Олимпийской хартии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Требования к российским спортсменам от Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивных федераций подписывать декларации для участия в соревнованиях являются недопустимыми. Об этом на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия", сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Одна из ключевых задач спорта - гуманитарная. В связи с этим категорически недопустимыми выглядят действия Международного олимпийского комитета и некоторых федераций по ограничению допуска наших спортсменов. Это прямое нарушение Олимпийской хартии. Требования подписать декларации являются недопустимыми", - сказал Матыцин.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами. Также россияне и белорусы не могут выступать в командных соревнованиях.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.