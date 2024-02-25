Дмитрий Смит считает правильной концепцию Игр будущего

Церемония открытия Игр будущего 21 февраля состоялась в международном выставочном центре "Казань экспо"

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Игры будущего имеют правильную концепцию, важно развивать людей гармонично. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

21 февраля в международном выставочном центре "Казань экспо" состоялась церемония открытия Игр будущего.

"Церемония открытия Игр будущего впечатлила всех, она передала концепцию, которая заключается в объединении цифрового и физического миров, - сказал Смит. - Церемония совмещала в себе выступление на сцене и компьютерную графику, с точки зрения воплощения концепции [мероприятие] прошло на отлично. Если мы говорим про саму концепцию Игр будущего, то она правильная. Мы со стороны федерации тоже заинтересованы и считаем максимально важным популяризировать направление, которое позволяет молодым ребятам развиваться гармонично. У нас тоже есть стандарты физической подготовки. Еще с 2006 года формат двоеборья мы использовали, правда, больше как развлекательный".

"С этой точки зрения мы верим, что формат фиджитал действительно можно развить в очень перспективную, созидательную и гармоничную сущность. Сейчас коллеги открыли несколько фиджитал-центров в регионах, но очень важно, чтобы до аудитории была правильно донесена мысль, зачем построены эти центры, какие навыки они разовьют. Здесь нужна очень большая просветительская работа. Мы в своем сегменте занимаемся этим довольно много времени, и только в последнее время общество осознало важность такого социального явления, как киберспорт. А фиджитал как конечный продукт для зрителей даже более сложный, поэтому потребуется достаточно много времени, чтобы соревнования стали массовыми с точки зрения участников", - добавил Смит.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.