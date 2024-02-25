Черчесов сравнил Месси и Роналду

По мнению бывшего главного тренера сборной России, аргентинец добавляет своим командам красок, а португалец - дисциплины

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси добавляет своим командам красок, а чемпион Европы 2016 года португалец Криштиану Роналду - дисциплины. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов на выставке-форуме "Россия".

"Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь, - сказал Черчесов. - Если надо внести красок - Месси, дисциплины - Роналду. Оба - великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.