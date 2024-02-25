Футболист "Рубина" Безруков рассказал, что тренировочные сборы с Рахимовым были тяжелыми

Руслан Безруков отметил, что поддерживал форму и в отпуске, но, несмотря на это, испытывал трудности в первые дни сборов

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Тренировочные сборы с главным тренером казанского "Рубина" Рашидом Рахимовым были тяжелыми для футболистов, важную роль в занятиях играла дисциплина. Об этом ТАСС рассказал полузащитник "Рубина" Руслан Безруков.

"Мы войдем во вторую часть сезона только с положительным настроем, несмотря на то, что некоторые игры на сборах были не совсем удачные по результату, в любом случае мы наигрывали свои моменты тактически, поэтому были кое-какие эксперименты, плюс новые игроки, - сказал Безруков. - Сейчас все это наигрывается, мы в целом готовы ко второй части сезона, настраиваемся на то, что нужно играть лучше и показывать красочный футбол, как минимум остаться на том же месте, но ставим цель подняться в таблице. Довольно тяжелые сборы с Рашидом Рахимовым, особенно первые дни, даже для меня, хотя я в отпуске занимаюсь постоянно. Занимался со штангой, в тренажерном зале и на поле, но все равно было достаточно тяжело. Но после первых дней наступил такой релакс, тренировками были такими же, но мы уже привыкли к нагрузкам, начали прогрессировать и наращивать физическую форму".

"Запреты от Рашида Рахимова на сборах? На компьютерные игры не было запретов. Но когда идут такие тяжелые тренировки, не особо хочется играть, но все равно мы находили время. В целом была дисциплина - в такое-то время завтрак, обед, ужин, что на них нужно обязательно прийти, не пропускать. Также нужно было больше концентрироваться на восстановлении, на тренировочном процессе. В первую неделю праздников дал себе поблажку, потому что целый год ничего не ешь, но я в целом слежу за своим весом, поэтому на сборы приехал без лишних килограммов", - добавил Безруков.

В первом матче после возобновления Мир - Российской премьер-лиги "Рубин" на выезде сыграет с "Краснодаром" 2 марта. Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков в 18 матчах.