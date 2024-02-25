Представитель Тайсона заявил, что поединка боксера против Федора Емельяненко не будет

Ранее Тайсон и Емельяненко встретились в Саудовской Аравии на турнире по смешанным единоборствам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и четырехкратным чемпионом мира по смешанным единоборствам (ММА) Федором Емельяненко никогда не будет. Об этом ТАСС сообщил представитель Тайсона.

Ранее Тайсон и Емельяненко встретились в Саудовской Аравии на турнире по ММА.

"Майк и Федор встретились в Эр-Рияде. Но боя между ними никогда не будет, это невозможно", - сказал собеседник агентства.

Емельяненко 47 лет, он завершил карьеру в ММА, но неоднократно говорил о желании провести боксерский бой. Всего на его счету 40 побед и семь поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Тайсону 57 лет. В его активе 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений. Еще два боя признаны несостоявшимися.