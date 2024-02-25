Рожков: двое участников СВО выступят на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука

Президент Паралимпийского комитета России сообщил, что спортсмены уже выехали на турнир в Бангладеш

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Двое участников специальной военной операции (СВО) выступят на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) в стрельбе из лука. Об этом президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

"Мы ранее никогда не участвовали в играх CISM, потому что у нас не было раньше спортсменов-военнослужащих. Сегодня два наших спортсмена - участника СВО выдвинулись в Бангладеш для участия в чемпионате мира по стрельбе из лука", - сказал Рожков.

Президент ПКР также рассказал о работе организации с участниками СВО, которые хотят заниматься адаптивным спортом. "ПКР и наши спортсмены и тренеры обладают большим опытом адаптации и социализации людей, принимавших участие в боевых действиях. С нашими спортсменами и тренерами выезжаем в госпитали, где работаем вместе с участниками СВО. В этой работе самыми мощными мотиваторами являются наши спортсмены, участники прошедших военных действий в Афганистане, на Северном Кавказе, они смогли найти себя, стать полноценными гражданами нашей страны", - отметил он.

"У участников СВО возникает много практических вопросов по участию в адаптивном спорте. Поэтому мы создали горячую линию, где все могут получить консультацию от наших спортсменов, тренеров, функционеров. Любой участник СВО может найти тот центр, где он мог бы заниматься спортом", - добавил Рожков.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.