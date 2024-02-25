Гуляев отметил проблемы с мотивацией у конькобежцев из-за отсутствия международных стартов

По словам главы Союза конькобежцев России, организация постарались создать календарь, чтобы компенсировать недостаток соревнований

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отсутствие международных стартов создает проблемы с мотивацией у ведущих российских конькобежцев. Об этом глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта", которое проходит на выставке-форуме "Россия".

"Недопуск создает сложности для наших ведущих конькобежцев в плане мотивации по выступлению на соревнованиях, но мы постарались создать календарь соревнований, чтобы не было их недостатка. Мы планируем привлекать в ближайшее время спортсменов из КНДР, Китая. К нам уже присоединились спортсмены из Монголии", - сказал Гуляев.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.