Легкоатлетка Петрова выиграла восьмичасовую гонку с препятствиями в Саудовской Аравии

Алиса Петрова преодолела 90 км

ТАСС, 25 февраля. Российская легкоатлетка Алиса Петрова, специализирующаяся на гонках с препятствиями, стала победительницей восьмичасовой гонки Tough Mudder Infinity, прошедшей в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гонок с препятствиями России.

Петрова завершила гонку с результатом 90 км. Второе место заняла американка Николь Мерикл, третьей стала представительница Швейцарии Янка Пепова. Обе спортсменки преодолели по 80 км.

Петровой 32 года, ранее она становилась чемпионкой РФ и серебряным призером чемпионата мира по гонкам с препятствиями.