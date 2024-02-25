ЮАР передала России флаг спортивных Игр БРИКС

В церемонии приняли участие посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку и министр спорта РФ Олег Матыцин

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия получила от ЮАР флаг спортивных Игр БРИКС. Церемония прошла на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта" на выставке-форуме "Россия".

Флаг на сцену вынесли российские пловцы Евгения Чикунова и Георгий Глазунов. Посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетуку передел флаг министру спорта РФ Олегу Матыцину.

"Ценности, о которых говорил [бывший президент ЮАР] Нельсон Мандела, актуальны и сейчас. Россия сделает все необходимое, чтобы Игры БРИКС укрепили мир и усилили ценность спорта в этих реалиях. Это площадка общения без ограничений и каких-либо различий", - сказал Матыцин.

В ходе церемонии было показано видеообращение Ндилеки Манделы, внучки Нельсона Манделы, которая является послом Игр БРИКС 2024 года. "Игры БРИКС, которые прошли в Дурбане, собрали участников из всех стран - членов БРИКС, показав первоклассное соревнование. Игры БРИКС стали необыкновенным опытом, способствующим укреплению партнерства между странами БРИКС. Спорт обладает уникальной способностью объединять не только людей, но и стирать границу между сообществами и нациями. В качестве посла я передаю свои наилучшие пожелания стране-организатору, которая председательствует в БРИКС в 2024 году, и всем участникам предстоящих соревнований. Давайте объединимся, целиком разделяя мнение моего дедушки, которому принадлежат слова о том, что спорт способен изменить мир", - отметила она.

© Игорь Лазорин/ ТАСС

Последние на данный момент Игры БРИКС прошли в ЮАР с 18 по 21 октября. В 2024 году соревнования с 11 по 23 июня примет Казань.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.