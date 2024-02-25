Матыцин надеется, что Игры будущего дадут импульс развитию мирового спорта

Церемония открытия Игр будущего прошла 21 февраля в Казани

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что Игры будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта. Об этом Матыцин рассказал журналистам.

Церемония открытия Игр будущего прошла 21 февраля в Казани.

"Видим интерес регионов к развитию спорта, потому что спорт - это важный факт социальной стабильности, - сказал Матыцин. - Наша задача - сделать так, чтобы регионы были естественной составной частью общей системы физической культуры и спорта. Сейчас важно проведение соревнований в новом формате, надеюсь, что Игры будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта. Надеюсь, что Игры привлекут внимание россиян и тех, кто разделяет нашу позицию о том, что в спорте не должно быть дискриминации. Мы с уважением относимся к Олимпийской хартии, но ждем того же от мирового спортивного сообщества".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.