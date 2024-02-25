Матыцин: Минспорт определится с участием россиян в Играх после итоговых рекомендаций МОК

Министр спорта отметил, что ключевым моментом в данном вопросе будет уважение интересов российских спортсменов и соблюдение Олимпийской хартии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ будет ждать финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на Олимпийские игры 2024 года, после чего примет совместное с Олимпийским комитетом России (ОКР) решение об участии отечественных атлетов. Об этом журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В воскресенье помощник президента РФ Игорь Левитин сообщил, что президент России Владимир Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию россиян в Олимпийских играх 2024 года.

"Ключевым будет уважение интересов наших спортсменов, тренеров и соблюдение Олимпийской хартии, - сказал Матыцин. - Мы неоднократно говорили, что требования некоторых федераций о подписании декларации неприемлемы для наших спортсменов. Мы ожидаем финальных решений и рекомендаций МОК по участию наших атлетов. И примем соответствующее решение вместе с Олимпийским комитетом России и спортивным сообществом".

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.