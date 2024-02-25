Бывший футболист сборной Уругвая назвал невероятной организацию Игр будущего

Хорхе Марсело Родригес также отметил, что хотел бы в Казани получше познакомиться с людьми и местной культурой

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" хорошо организован, на этих соревнованиях можно получить огромный опыт. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист сборной Уругвая и игрок команды "Пеньяроль" по фиджитал-футболу Хорхе Марсело Родригес.

В воскресенье "Пеньяроль" обыграл "Висту" из Чили в первом матче группового этапа турнира по фиджитал-футболу в Казани.

"Первый матч достаточно хорошо прошел, очень рады победе, в целом все было отлично, - сказал Родригес. - Мне очень нравится на Играх будущего. И люди, и организация - все это невероятно, для меня это огромный опыт. Я хотел бы еще раз побывать здесь, чтобы получше познакомиться с людьми и местной культурой".

"Достаточно холодно, потому что в Уругвае температура не опускается ниже нуля. А здесь -18 и -19. В отеле хорошо, но что за пределами - очень холодно. Местную еду пока не пробовали, не было времени, но еще есть время, чтобы это сделать", - добавил Родригес.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.