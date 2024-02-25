Ласицкене не смогла победить на чемпионате России в помещении в прыжках в высоту

Победительницей соревнований стала Наталья Спиридонова с результатом 2 м

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мария Ласицкене заняла второе место на чемпионате России в помещении в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Москве.

Победительницей соревнований стала Наталья Спиридонова с результатом 2 м. Олимпийская чемпионка Ласицкене поделила второе место с Дарьей Слеповой, обе спортсменки показали результат 1,93 м.

Спиридонова показала третий результат сезона в мире. Выше смогли прыгнуть украинка Ярослава Магучих (2,04) и австралийка Николе Олислагерс (2,03).

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).

Турнир завершится в воскресенье.