Ласицкене планирует начать подготовку к летнему сезону раньше из-за Игр БРИКС и Игр дружбы

По словам спортсменки, она планирует до старта сезона отдохнуть на море

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене начнет подготовку к летнему сезону раньше запланированного из-за Игр БРИКС и Игр дружбы. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Отдыхать буду с мужем на море на пляже, - сказала Ласицкене. - К сожалению, отдыхать столько, сколько обычно, не придется. Сезон начнется раньше и будет очень длинным, поэтому готовиться начнем на неделю раньше. Он начнется в Сочи".

Ласицкене начнет сезон в конце мая на командном чемпионате России в Сочи. В летнем сезоне-2024 кроме личного чемпионата и Кубка России состоятся также легкоатлетические турниры в рамках Игр БРИКС и Игр дружбы.

Игры БРИКС пройдут с 11 по 23 июня в Казани. Игры дружбы должны состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.