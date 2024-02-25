Козловский рассказал, что для исполнения четверного прыжка ему надо похудеть на 20-30 кг

Четверной выброс и четверную подкрутку фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова ранее исполняли

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Выступающий в парном катании фигурист Дмитрий Козловский считает, что для исполнения параллельного четверного прыжка ему надо похудеть на 20-30 кг. Об этом он рассказал на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

На чемпионате России по прыжкам, который прошел в январе, Козловский и выступающая с ним в паре Александра Бойкова пытались исполнить выброс в четыре оборота. В фигурном катании четверные выбросы, четверные подкруты и четверные прыжки являются самыми сложными элементами, которые исполняют единицы.

"Четверной выброс мы тренируем и уже исполняли, четверную подкрутку мы исполняли на прыжковом турнире в Санкт-Петербурге год назад. А что касается параллельного четверного прыжка, мне надо похудеть килограммов на 20-30", - сказал Козловский.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.