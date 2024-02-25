Ласицкене призналась, что не видит ничего удивительного в проигрыше на чемпионате России

Мария Ласицкене заняла второе место на чемпионате России в помещении в прыжках в высоту

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене считает нормальной ситуацию с проигрышем на зимнем чемпионате России в Москве, конкурентки находятся в отличной форме. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Победительницей соревнований стала Наталья Спиридонова с результатом 2 метра. Ласицкене поделила второе место с Дарьей Слеповой, обе спортсменки показали результат 1,93 м.

"Я должна быть довольна результатом, сегодня был мой лучший результат в сезоне, я поборолась и сумела собраться после разобранной второй попытки на 1,93 на третью, - сказала Ласицкене. - Это сейчас главное, мы собираем прыжок, и пока есть нестабильные моменты. Сегодня я проиграла, это нормально, девочки в отличной форме, а Наташа Спиридонова просто супер. В секторе отличная конкуренция, присутствует мандраж".

"Я не скажу, что этот сезон был самым странным. На тренировках было все нормально, самочувствие хорошее, но собрать себя до конца почему-то не получалось. Я сильно не копаюсь в этом, а тренер видит, что я могу. Он верит в меня и видит, что на тренировках все получается, и попытки получаются, поэтому нужно работать дальше", - добавила спортсменка.

Спиридонова показала третий результат сезона в мире. Выше смогли прыгнуть украинка Ярослава Магучих (2,04) и австралийка Николе Олислагерс (2,03).

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).