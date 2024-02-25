Олимпийская чемпионка Ласицкене посоветовала фигуристу Алиеву продолжать бороться

Ранее фигурист Дмитрий Алиев признался, что больше не чувствует драйва на российских соревнованиях

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев должен продолжать бороться, несмотря на потерю мотивации в условиях отстранения от международных соревнований. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

16 февраля Алиев признался, что больше не чувствует драйва на российских стартах.

"Как человек с опытом и поездивший достаточно много по международным стартам, я его понимаю, - сказала Ласицкене. - Международные старты - для меня это эмоции от участия в них, это большая ответственность, когда ты выезжаешь в другую страну и представляешь там свою. Это другие эмоции, другой мандраж, когда ты находишься далеко от дома. И там ты себя ощущаешь человеком, желающим еще более показать самое лучшее".

"Естественно, спортсмен должен находить мотивацию в любых условиях, но у каждого своя психология, свой настрой. Это все приходит с опытом, наверное. Какой я бы дала совет Алиеву? Мне тяжело давать ему советы с учетом того, какие результаты я сейчас показываю. Нужно продолжать бороться, самое главное - это уметь себя собрать", - добавила спортсменка.

Российские фигуристы и легкоатлеты не выступают на международных соренованиях из-за ситуации на Украине.