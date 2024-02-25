Пловчиха Чикунова назвала свой мировой рекорд лучшим событием в жизни

21 апреля 2023 года Чикунова на чемпионате России в Казани проплыла 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мировой рекорд в плавании на дистанции 200 метров брассом и реакция на него трибун стали лучшим событием в жизни россиянки Евгении Чикуновой. Об этом она рассказала на выставке-форуме "Россия".

21 апреля 2023 года Чикунова на чемпионате России в Казани проплыла 200 метров брассом за 2 минуты 17,55 секунды и установила рекорд мира. Ранее мировое достижение принадлежало Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

"Когда я поняла, что занимаюсь плаванием профессионально, стала ставить перед собой грандиозные цели, поэтому целенаправленно шла к мировому рекорду. Не скажу, что это было для меня неожиданностью, но было неожиданно, что именно на полторы секунды побила его. Слышала, что трибуны кричат, и понимала, что либо я близка к рекорду, либо опередила. Это были лучшие секунды в моей жизни", - сказала Чикунова.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.