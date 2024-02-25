Выполнившая олимпийский норматив прыгунья в высоту Спиридонова не думает о поездке на Игры

По мнению спортсменки, конкуренция на стартах в России очень высокая

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Наталья Спиридонова, сумевшая на зимнем чемпионате России в Москве победить и выполнить олимпийский норматив, не думает о том, представится ли ей возможность выступить на Играх в Париже. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

В воскресенье Спиридонова впервые в карьере прыгнула на два метра и выполнила олимпийский норматив (1,97). "Я не думаю о том, поеду ли на Олимпиаду, - призналась 21-летняя спортсменка. - Скажут ехать - значит, поедем. А выполненный олимпийский норматив можно назвать бонусом к высокому результату".

"Пока не осознаю, что сумела прыгнуть на два метра. С утра у меня не было никаких предчувствий, что это получится сегодня. Последние два дня я много спала. После прыжка я не знала, на каком месте окажусь в мировом рейтинге, но знаю, что две спортсменки прыгнули еще выше", - добавила чемпионка.

Спиридонова в воскресенье показала третий результат сезона в мире. Выше смогли прыгнуть украинка Ярослава Магучих (2,04) и австралийка Никола Олислагерс (2,03). "Для меня по эмоциям международные старты чем-то особым не отличались от сегодняшних. Но, конечно, очень хочется выезжать за границу, но мы не имеем возможности и стараемся об этом не думать, отбрасывать все мысли", - сказала Спиридонова, выигравшая в 2021 году юниорский чемпионат мира в Кении.

"У нас в России очень высокая конкуренция, Мария Ласицкене с нами выступает, девчонки в секторе примерно одного уровня, поэтому очень интересно. Это бодрит и толкает на то, чтобы выступать лучше", - заключила спортсменка.

Российские и белорусские легкоатлеты с марта 2022 года после обострения ситуации на Украине лишены возможности выступать на международных стартах. С 7 по 8 декабря в Монако проходило заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.