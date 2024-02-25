В турецкой фиджитал-команде "Бешикташ" рассказали, что знают футболиста Дзюбу

Дзюба выступал ранее за турецкий клуб "Адана Демирспор"

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Игроки турецкой команды по фиджитал-футболу "Бешикташ" знают российского нападающего Артема Дзюбу. Об этом ТАСС рассказал футболист молодежной команды "Бешикташа" и игрок фиджитал-команды Джан Баран.

В воскресенье "Бешикташ" со счетом 12:6 победил камерунскую команду Team CMR в матче группового этапа турнира по фиджитал-футболу на Играх будущего.

"Сегодня был потрясающий матч, мы выиграли в обоих частях - физической и виртуальной, поэтому счастливы. Будем набираться опыта от игры к игре, - сказал Баран. - Мы счастливы быть здесь, организация очень хорошая. В нашей команде несколько игроков молодежной команды "Бешикташа", футболисты основной команды давали нам советы по поводу турнира, наш тренер дал несколько идей для игры".

"Конечно, мы знаем Артема Дзюбу, который играл в чемпионате Турции за "Адана Демирспор". Это великолепный игрок, очень сильный, хорошо завершает атаки", - добавил Баран.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.