Матыцин не считает введение карты болельщика попыткой "убить" футбол

По словам министра спорта, решение принято ради безопасности и культуры боления

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Решение о введении карты болельщика на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) связано не с попытками "убить" футбол, а со стремлением к безопасности. Об этом журналистам на выставке-форуме "Россия" заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам "убить" футбол, - сказал Матыцин в ответ на вопрос, считает ли он, что введение карты болельщика "убило" футбол. - Это решение президента, никакой обратной дороги не будет. Это решение ради безопасности и культуры боления".

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на игры РПЛ. Возможность оформить ее на портале "Госуслуги" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.