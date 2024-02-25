Матыцин отметил, что фиджитал-спорт нужно развивать в университетах

По словам Олега Матыцина, не нужно убегать от цифровой реальности

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Фиджитал-спорт нужно развивать в российских университетах. Такое мнение журналистам на выставке-форуме "Россия" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

С 21 февраля по 3 марта в Казани проходят первые Игры будущего. Они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Мое мнение - нужно развивать это в университетах, - сказал Матыцин. - Первые Игры будущего проходят очень успешно, так что в добрый путь. Это цифровая реальность, убегать от нее нельзя. При этом [есть] задача, чтобы люди оставались людьми, частью природы, в этом смысл совмещения физической и компьютерной составляющих".

"Надо создать условия, чтобы люди имели возможность и в киберспортивные игры играть, и реальным спортом заниматься", - добавил министр спорта РФ.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.