Фиджитал-баскетболист сербского "Партизана" сравнил Игры будущего с чемпионатом мира

Сербская команда вышла в четвертьфинал турнира

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Уровень организации Игр будущего сопоставим с чемпионатом мира по баскетболу. Такое мнение высказал журналистам игрок сербской команды по фиджитал-баскетболу "Партизан" Марко Чакаревич.

В воскресенье "Партизан" обыграл Les Guepards из Бенина со счетом 28:16 и вышел в четвертьфинал турнира.

"Нашей команде приятно приехать в Россию. Ведь все здесь радостно: люди, природа и города. Но больше всего хотелось бы отметить погоду, она нам нравится, во время снега играть в баскетбол приятно. На мой взгляд, Игры будущего организованы на высшем уровне, по уровню это можно сравнить с чемпионатами мира", - сказал Чакаревич.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.