В Приамурье завершились Российско-китайские зимние игры

В течение двух дней спортсмены соревновались в хоккее и авторалли

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Российско-китайские зимние игры на льду пограничной реки Амур завершились в Приамурье. В течение двух дней российские и китайские спортсмены соревновались в хоккее и авторалли, передает корреспондент ТАСС.

"Российско-китайские игры на Амуре показали в очередной раз, насколько крепка дружба между нашими странами. Это был грандиозный праздник. Спасибо всем, кто сделал это событие таким масштабным и зрелищным. Уверен, последние выходные февраля мы запомним надолго", - написал в своем телеграм-канале губернатор Приамурья Василий Орлов.

На границе между двумя странами для зимнего фестиваля создали целый спортивный городок. На льду реки Амур соорудили хоккейную площадку, установили трибуны, теплые палатки для спортсменов и болельщиков, также была подготовлена автомобильная трасса для ралли. Для зрителей с места события организовали трансляцию. Наблюдать онлайн за ходом фестиваля можно было на большом экране, который установили на набережной реки Амур.

© Юрий Смитюк/ ТАСС

Хоккейные матчи прошли 24 февраля. В них приняли участие по три команды от каждой страны. Всего прошли три матча среди детских команд, юниоров и ветеранов. Во всех играх победу одержали российские спортсмены.

На второй день, 25 февраля, российские и китайские спортсмены соревновались в автомобильных гонках на льду. Программа авторалли включала три этапа - гонки грузовиков, заезды джипов и гонки переднеприводных автомобилей с объемом двигателя 1,6 тыс. кубических сантиметров. В результате шесть призовых мест заняли китайские спортсмены, столько же - российская сторона. В заездах джипов до 3 литров первых два места заняли китайские спортсмены, третье - россиянин. В заездах джипов с объемом двигателя более 3 литров первое и второе места достались российским спортсменам, третье - китайцу. В заездах джипов без ограничений по объему двигателя все три места получили китайские спортсмены. В кольцевых гонках три призовых места достались российским спортсменам.

В течение двух дней проходили показательные выступления экипажей "Камаз-мастер" и "Урал", которые стали специальными гостями мероприятия. Также были приглашены телеведущий Дмитрий Губерниев, который комментировал спортивные мероприятия на Амуре, и трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко. Для зрителей организовали фудкорт с блюдами дальневосточной кухни и выставку мастеров-ремесленников с уникальными амурскими сувенирами, а также катания на собачьих упряжках и чемпионат по юкигассену (игра в снежки).