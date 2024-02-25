Фигурист Кондратюк рассказал, что после завершения карьеры фигуриста отправится в горы

Спортсмен отметил, что в детстве занимался горными лыжами

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк после окончания карьеры поедет в горы кататься на лыжах или сноуборде. Об этом он рассказал журналистам на выставке-форуме "Россия".

20-летний Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года. Фигурист входил в состав российской команды на Олимпиаде в Пекине. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого места на третье по итогам командного турнира.

"Мне было два года, и фигурное катание было не моим решением, а решением моей мамы. Она не хотела, чтобы ее ребенок сидел два года в таком возрасте, поэтому меня отдали в фигурное катание и горные лыжи. Лет в шесть было принято решение, тоже мамой, что я буду заниматься фигурным катанием. Что мне тогда было интереснее, я не могу сказать, но я очень боялся кататься на коньках", - рассказал Кондратюк.

"Но решение принимал не я. Но мне удавалось заниматься на протяжении многих лет и тем, и другим, мы ездили кататься на лыжах, на сноуборде. В последние лет шесть-восемь я не занимаюсь ни лыжами, ни сноубордом, чтобы не получить глупую ненужную травму. Я знаю, что после окончания спортивной карьеры на первый Новый год я поеду кататься, сначала упаду, но потом все вспомню", - добавил фигурист.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.