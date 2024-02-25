Фигурист Кондратюк признался, что на Олимпиаде почувствовал уникальный спектр эмоций

Фигурист входил в состав российской команды, которая после дисквалификации Камилы Валиевой была перемещена с первого на третье место

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк прочувствовал уникальный спектр эмоций, выступая на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом Кондратюк рассказал журналистам на выставке-форуме "Россия".

Кондратюку 20 лет, он является чемпионом Европы 2022 года. Фигурист входил в состав российской команды на Олимпиаде в Пекине. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого на третье место по итогам командного турнира.

"Это такое событие, которое невозможно описать одной эмоцией. У меня было четыре проката, и каждый из них - это совершенно уникальный спектр эмоций, от безумного страха до спокойствия, до попытки бороться. На арене сто олимпийских колец, и куда бы ты ни смотрел, они будут у тебя перед глазами. Полностью убрать эти мысли из головы практически невозможно", - отметил Кондратюк.

"Любой вид спорта - это в каком-то смысле математика. Может показаться, что мы выходим и делаем то, что на тренировках, но решения принимаются за долю секунды - делать каскад или нет, переставить программу, чтобы усложниться, или убрать шаги, чтобы набраться сил. Нужно думать, что поможет тебе быть сильнее соперников", - добавил фигурист.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС.