Матыцин: карту болельщика оформили около 1,6 млн человек

Более 200 тыс. человек оформили ее удаленно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 1,6 млн человек оформили карту болельщика, более 200 тыс. из них - удаленно. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого предоставлен пресс-службой ведомства.

"На сегодняшний день оформлено около 1,6 млн карт болельщика, более 200 тыс. из них - удаленно с помощью системы дистанционной идентификации. Мы делаем все для удобства болельщиков, чтобы они могли наслаждаться игрой, находясь в максимальной безопасности, прививать интерес к футболу детям и не бояться за них. Благодаря карте болельщика футбол может стать видом качественного и спокойного семейного досуга", - сказал Матыцин.

30 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на игры Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Возможность оформить ее на портале "Госуслуги" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на все матчи РПЛ.