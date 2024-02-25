Кондратюк заявил, что не видит себя тренером в фигурном катании

Спортсмен отметил, что пока еще ищет себя

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Марк Кондратюк заявил, что не видит себя в роли тренера после окончания карьеры. Об этом он рассказал журналистам на выставке-форуме "Россия".

"Я хочу еще сколько-то лет продолжать спортивную карьеру, и я не готов сказать, что я хочу делать в дальнейшем, потому что пока еще ищу себя. Но чего я точно не хочу - я не вижу себя тренером. Это точно не мое. Учить кого-то чему-то - это тоже талант, в себе такого таланта я не ощущаю", - отметил Кондратюк.

"Лет в 10-11 я решил, что пойду поступлю на любой факультет, только не на тренера. Пока я занимаюсь спортом и ищу себя", - добавил фигурист.

20-летний Кондратюк является чемпионом Европы 2022 года. Фигурист входил в состав российской команды на Олимпиаде в Пекине. После дисквалификации Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил Международный союз конькобежцев переместил сборную России с первого места на третье по итогам командного турнира.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.