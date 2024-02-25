Фигурист Кондратюк назвал Малинина гением

Малинин является первым фигуристом, который исполнил все четверные прыжки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Представитель США Илья Малинин является гением в фигурном катании. Такое мнение журналистам на выставке-форуме "Россия" высказал чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.

"Я смотрю международные соревнования, но выборочно. Предпочитаю пересматривать более старые выступления спортсменов. Вдохновляет Малинин - это гений. И наиболее очевидное - Адам Сяо Хим Фа, Сёма Уно, Юма Кагияма", - сказал Кондратюк.

Малинину 19 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022), бронзовым призером мирового первенства (2023), победителем командного чемпионата мира (2023). Также Малинин в декабре выиграл финал Гран-при. В марте 2023 года представитель США стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира. Малинин является первым фигуристом, который исполнил все четверные прыжки - аксель, риттбергер, сальхов, лутц, тулуп и флип.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.