Федерация баскетбола Мадагаскара помогла местной команде принять участие в Играх будущего

Команда Antananarivo пробилась в четвертьфинал турнира по фиджитал-баскетболу

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация баскетбола Мадагаскара помогла команде Antananarivo принять участие в соревнованиях по фиджитал-баскетболу на Играх будущего. Об этом журналистам рассказал игрок команды Марко Ракотовао.

В воскресенье Antananarivo победила белорусскую команду Exponenta Team со счетом 28:27 и вышла в 1/4 финала турнира.

"Что касается организации турнира, то ничего подобного мы не видели до этого, это нечто невероятное, хотели бы поблагодарить организаторов, с удовольствием примем участие в турнира снова. Когда мы приехали, мы были абсолютно не готовы к диджитал-части, только здесь, в гостинице, с утра до ночи мы тренировались, за что спасибо организаторам. Непосредственно с холодом мы не сталкиваемся, потому что мы живем в отеле, где есть отопление. Но в целом путешествие в Россию для нас является удивительным опытом, я уже сам давно мечтал посетить вашу страну", - сказал Ракотовао.

"Я бы выделил в России людей. Потому что такое ощущение, что мы знакомы уже сто лет, очень теплый прием нам оказали, чувствуем себя как дома. Конечно, в нашей стране баскетбол не так сильно развит, но федерация нашего спорта делает все возможное, чтобы изменить ситуацию с баскетболом, в том числе нашли эту возможность принять участие в турнире. Мы всеми силами стараемся развивать баскетбол", - добавил спортсмен.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.