Капитан команды, выигравшей битву роботов в 2023 году, объяснил проигрыш на Играх будущего

Команда Fierce Roc из Китая уступила DS Robotics из Индии

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Команда Fierce Roc из Китая, ставшая победителем битвы роботов в 2023 году, проиграла в первом бою на Играх будущего и упустила возможность бороться за чемпионство. Причиной неудачи капитан команды Янь Цзяцзюнь назвал невозможность предугадать, как будут развиваться события на арене, и высокий уровень подготовки соперников.

"Относительно вчерашнего проигрыша, во-первых, есть ситуации, которые ты не можешь предугадать. Наш основной робот упал на наш же вспомогательный миниробот - это заблокировало его любые движения. Это один момент. При этом характеристики и потенциал нашего робота были очень хороши. Есть такое понятие, как судьба, вчера для нас она сложилась именно так. И в-третьих, наши вчерашние соперники были очень сильны и подготовлены, поэтому такой исход, мы с ним согласны", - сказал спортсмен ТАСС.

В субботу в своем первом бою Fierce Roc уступила команде DS Robotics из Индии. Во второй битве в воскресенье китайская команда победила коллектив Jungle Demons из Эквадора. "Сегодня у нас очень радостное, бодрое настроение. Для нас победа - это показатель того, что мы постарались, мы показали себя на максимуме. Вчерашний проигрыш означает, что мы что-то недоделали и нам нужно провести работу над ошибками. Вчера мы очень долго обсуждали, как нам улучшить технику, где поработать над собой и над роботом. Все это опыт. Но в целом у меня, конечно же, очень хорошее настроение", - поделился впечатлениями от боя Янь Цзяцзюнь.

"Нам очень понравилось на турнире, относительно уровня организации у нас максимально положительная оценка. Мы хотели бы отметить такую составляющую, как гостеприимство русского народа. Нас здесь очень хорошо принимают, поддерживают. По возвращении в Китай мы обязательно расскажем другим клубам робототехники о наших впечатлениях и будем их тоже агитировать принимать участие в таких международных турнирах, почаще приезжать в Россию. На наш взгляд, турниры такого масштаба позволяют выйти из зоны комфорта, развиваться", - добавил он.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.