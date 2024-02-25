Участник битвы роботов из Индии рассказал, что приезжает в Россию как домой

Рушикеш Бадгузар отметил, что Россия прекрасна в любое время года

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Капитан команды Blanka Botz из Индии Рушикеш Бадгузар, приехавший в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, неоднократно приезжал в Россию для участия в различных мероприятиях и чувствует себя здесь как дома. Об этом он рассказал ТАСС.

"Это не первый раз, когда мы приезжаем в Россию. Впервые мы приехали сюда еще в 2017 году на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, в последний раз были в декабре прошлого года. Нам все безумно нравится, Россия прекрасна в любое время года, очень классные люди, атмосфера потрясающая. Наши координаторы постоянно нам говорят, что мы приезжаем сюда не в гости, а как домой, и это действительно так", - сказал спортсмен.

"С самого нашего приземления в Казани нам абсолютно все нравится, все просто здорово. Мы очень благодарны организаторам, они во всем нам помогают. У нас в Индии нет соревнований такого масштаба, все гораздо скромнее. Игры будущего - самое крупное соревнование, на которое мы попали", - добавил он.

В субботу в своем первом бою Blanka Botz уступила команде TBD из ОАЭ. Во второй битве в воскресенье индийская команда победила коллектив Chile Robotics Lab из Чили. "Вчерашний бой, в котором мы проиграли, был для нас сюрпризом, потому что у нас никогда не было подобных проблем, хотя мы занимаемся роботами последние восемь лет, и вот мы с ними столкнулись, но мы пытаемся извлечь из этого позитивный урок. Теперь мы знаем, чего опасаться, и исправляем эту проблему", - поделился впечатлениями спортсмен.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.