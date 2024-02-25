На выставке "Россия" собрали мультимедийную карту страны

Участники мероприятия накладывали контуры 89 регионов на карту России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мультимедийную карту страны собрали на Дне спорта на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии участвовали олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Ксения Дудкина и Анастасия Татарева, призер Олимпийских игр по академической гребле Юлия Тимошинина и другие. Участники мероприятия накладывали контуры 89 регионов на карту России. После сбора карты гостям мероприятия выдали флаги России для проведения флешмоба.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.