Команда из Москвы планирует потратить призовые на Играх будущего на создание нового робота

Коллектив Turbomechatroniki одержал в Казани две победы

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Команда Turbomechatroniki из Москвы, приехавшая в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, планирует потратить призовые на создание нового робота с другими характеристиками. Об этом ТАСС рассказал капитан коллектива Иван Козлов.

"Призовые мы хотим потратить на второго робота. Мы вдохновились командой "Большой брат", нашими соперниками или, наверно, уже нашими друзьями. У них есть несколько разных роботов с разными характеристиками, мы бы тоже хотели создать нового, уже совершенно другого робота в будущем", - сказал спортсмен.

В субботу в своем первом бою Turbomechatroniki победили команду Braabots из Бразилии. Во второй битве в воскресенье московская команда победила коллектив "Большой брат" и вышла в полуфинал соревнований. "Впечатления невероятные, мы приехали сюда, ожидая реванш с командой из Китая Fierce Roc и командой "Большой брат". Но самым неожиданным образом команда из Китая проиграла в первом же бою, будучи фаворитом турнира. А наш реванш с "Большим братом" состоялся вполне удачно, мы одолели их в честном бою. Поэтому я считаю, что лучше быть не может", - поделился впечатлениями от двух боев Козлов.

Спортсмен добавил, что на турнире собрались очень сильные команды и следующие бои обещают быть непростыми. "Честно сказать, команда DS Robotics из Индии довольно страшная, потому что им удалось победить уже двух довольно сильных соперников. А команда Daddy Bots из Санкт-Петербурга напугала еще сильнее. Я не ожидал от них такой мощи, потому что вынести корпус-спиннер довольно сложно, но для них это не составило трудностей. Поэтому их особенно опасаемся, они наш следующий соперник", - сказал он.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.