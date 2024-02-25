Участник битвы роботов из Эквадора хочет принять участие в следующих Играх будущего

Марсело Ортис отметил высокий уровень организации турнира в Казани

КАЗАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Капитан команды Jungle Demons из Эквадора Марсело Ортис, приехавший в Казань на Игры будущего для выступления в битве роботов, хотел бы принять участие в турнире и в следующем году. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мне здесь безумно нравится, меня охватывают очень необычные эмоции, в которых я даже не могу разобраться. Организация турнира на высшем уровне. Уже жду следующих Игр будущего, чтобы принять в них участие. В России нам очень понравилось, мы уже знали многое об этой стране, но только здесь смогли проникнуться и узнать все особенности культуры, менталитета людей. У нас в Эквадоре тоже есть соревнования по битве роботов, но, к сожалению, этот вид спорта не так развит, поэтому турниров такого масштаба нет", - сказал спортсмен.

В субботу в своем первом бою Jungle Demons проиграли российской команде "Атом". Во второй битве в воскресенье эквадорская команда уступила коллективу Fierce Roc из Китая.

Соревнования по битве роботов стартовали в субботу. В турнире участвуют 16 команд, в каждой от одного до пяти участников. Соревнование проводится по олимпийской системе в четыре этапа: по результатам первого тура выбывает восемь команд, второго - четыре команды, в полуфинале - две, победители своих поединков встречаются в финале. Продолжительность поединка - три минуты. Побеждает команда, которая наберет больше очков или разрушит робот соперника.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.