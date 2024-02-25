Дзюдоист Нифонтов и футболист Смертин представили алтайский спорт на выставке "Россия"

Спортсмены провели показательную тренировку по дзюдо в именных кимоно

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпиады в Лондоне по дзюдо Иван Нифонтов, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и двукратный призер Игр по пулевой стрельбе Сергей Каменский представили в воскресенье на выставке-форуме "Россия" спорт Алтая в рамках Дня спорта.

Спортсмены провели показательную тренировку по дзюдо в именных кимоно. Нифонтов, ставший в конце ноября прошлого года министром спорта региона, познакомил земляков с базовыми приемами и бросками дзюдо, а под конец мероприятия его участники попробовали себя в спарринге.

"Навыки единоборств для футболистов - обычное дело, ведь результата можно добиться только через преодоление. Поэтому на такой эксперимент я пошел с удовольствием, - рассказал ТАСС по итогам тренировки Смертин. - Под конец тренировки попросил Ивана меня не жалеть, так что боролись по-честному, без поддавков".

Нифонтов отметил, что рад представить алтайский спорт на выставке-форуме "Россия". "Нам есть чем гордиться, у нас в регионе есть футбольная школа Алексея Смертина, уникальный гребной канал, где проходили и этапы Кубка мира, на которых разыгрывались лицензии на Олимпийские игры в Токио, а недавно мы провели зимние Сельские игры. Я был на Олимпийских играх, поэтому мне есть с чем сравнить - по накалу Сельские игры ничем не уступают Олимпиаде", - рассказал Нифонтов.

Школе Смертина был присвоен статус регионального центра, в 2024 году ей планируется выделить дополнительное поле 60х40 м (покрытие и наполнитель). В июне 2024 года в Барнауле пройдет Международный фестиваль по гребле на байдарках и каноэ "Алтайская регата. Гонка на лодках "Дракон". Также в 2023 году трехстороннее соглашение о взаимодействии по развитию дзюдо в Алтайском крае в период 2023-2026 годов подписали губернатор края Виктор Томенко, президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик и президент Федерации дзюдо Алтайского края Нифонтов. Подписание прошло на Петербургском международном экономическом форуме.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.