Кучеров первым достиг отметки в 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий "Тампы" сделал две результативные передачи в матче с "Нью-Джерси"

ТАСС, 25 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров первым достиг отметки в 100 набранных очков в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче с "Нью-Джерси". На счету российского нападающего стало 37 заброшенных шайб и 63 результативных паса.

Ближайшим преследователем Кучерова в списке лучших бомбардиров сезона является нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон. Канадец набрал 96 (34+62) очков.

Кучерову 30 лет, он был выбран "Тампой" на драфте 2011 года под 58-м номером. В составе команды россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). В сезоне-2018/19 нападающий набрал 128 (41+87) очков и установил рекорд результативности для российских игроков в одном сезоне НХЛ.