Штырков рассказал, что самое сложное в единоборствах

Спортсмен считает самым сложным сам факт выхода на поединок

ТЮМЕНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Иван Штырков назвал самым сложным в карьере сам факт выхода на поединок. Об этом он рассказал ТАСС после поединка с Вагабом Вагабовым на турнире RCC 18 в Тюмени.

"Многие думают, что выйти и подраться три раунда по три минуты или три раунда по пять минут легко. Но самое сложное - это дойти до боя. Люди не видят всей работы, которую бойцы делают перед поединком. Никто не представляет, сколько времени, сил ты потратил. Многие не доходят до боя, потому что травмируются, пытаясь достичь лучшей формы", - сказал Штырков.

Штырков проиграл поединок по правилам кикбоксинга Вагабову решением судей. Поединок был главным событием RCC 18 в Тюмени.