Калинская поднялась на 16 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Российская теннисистка занимает 24-е место, ранее ее лучшим результатом была 38-я строчка

ТАСС, 26 февраля. Россиянка Анна Калинская поднялась с 40-го на 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Ранее самой высокой позицией 25-летней россиянки в мировом рейтинге была 38-я строчка. 24 февраля Калинская уступила итальянке Жасмин Паолини в финале турнира категории WTA 1 000 в Дубае.

Первой ракеткой России по-прежнему остается Дарья Касаткина. Она поднялась на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку. В топ-100 рейтинга из россиянок также входят Людмила Самсонова (15-е место), Екатерина Александрова (16; +1 позиция), Вероника Кудерметова (19), Анастасия Павлюченкова (25; -1), Анастасия Потапова (31, +4), Мирра Андреева (37; +1), Анна Блинкова (51; +1), Элина Аванесян (63; -1), Диана Шнайдер (73), Камилла Рахимова (94; +4) и Эрика Андреева (96; +3).

Лидером мирового рейтинга является представительница Польши Ига Свёнтек, в тройку лучших входят белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф. В первой десятке произошло несколько изменений. Представительница Чехии Каролина Мухова, не выступающая из-за травмы, покинула топ-10 и теперь занимает 11-е место. В десятку вернулась гречанка Мария Саккари, она поднялась с 11-й на 9-ю строчку. Маркета Вондроушова из Чехии теперь занимает 7-е место (+1), китаянка Чжэн Циньвэнь - 8-е (-1 позиция), представительница Латвии Елена Остапенко - 10-е (-1)