26 февраля, 05:33
НХЛ

Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров. AP Photo/ Noah K. Murray
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров
© AP Photo/ Noah K. Murray

Россиянин в игре против "Нью-Джерси" забросил шайбу и отдал три результативные передачи

ТАСС, 26 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (4:1) Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Россиянин первым преодолел отметку в 100 очков в нынешнем сезоне.

Первой звездой признали американского нападающего "Детройта" Патрика Кейна, забросившего победную шайбу в выездной игре с "Чикаго" (3:2 ОТ). Третьей звездой стал канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, отличившийся голом и тремя передачами в домашней встрече с "Филадельфией" (7:6). 

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