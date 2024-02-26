Кучерова признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Россиянин в игре против "Нью-Джерси" забросил шайбу и отдал три результативные передачи

ТАСС, 26 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси" (4:1) Кучеров забросил шайбу и сделал три результативные передачи. Россиянин первым преодолел отметку в 100 очков в нынешнем сезоне.

Первой звездой признали американского нападающего "Детройта" Патрика Кейна, забросившего победную шайбу в выездной игре с "Чикаго" (3:2 ОТ). Третьей звездой стал канадский форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, отличившийся голом и тремя передачами в домашней встрече с "Филадельфией" (7:6).