Черчесов оценил уровень будущих соперников сборной России по футболу

Российские футболисты в марте проведут товарищеские матчи с командами Сербии и Парагвая

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Сборные Сербии и Парагвая являются командами высокого уровня, они будут хорошими соперниками для российских футболистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Думаю, нам достались хорошие соперники. У сербов отличная команда, мы с ними несколько раз играли в последние годы. Я давно не видел, как играет сборная Парагвая, но игра у них всегда была на высоком уровне. Здорово, что матчи пройдут в нашей стране, думаю, получатся очень хорошие встречи", - сказал Черчесов.

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) на "ВТБ-Арене" в Москве.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.