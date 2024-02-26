Чимаев хочет провести бой на турнире UFC в Саудовской Аравии

В активе спортсмена 13 побед в ММА и ни одного поражения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, хотел бы провести следующий бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил представитель спортсмена.

"Хамзат хочет провести бой на турнире в Саудовской Аравии. Но пока ничего не утверждено", - сказал собеседник агентства.

Чимаеву 29 лет, на его счету 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В предыдущем поединке Чимаев в октябре 2023 года победил Камару Усмана из США решением судей. Это был первый поединок Чимаева под флагом ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции.