Финал хоккейной Медиалиги планируют провести в Москве на арене одной из команд КХЛ

Решающий матч соревнований пройдет в середине апреля

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финальные соревнования Медийной лиги планируется провести на столичной арене одного из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент хоккейной Медиалиги Николай Осипов.

"В Москве матчи пройдут на катке "Кристалл" в Лужниках, а финал - на одном из стадионов команд КХЛ с учетом того, какой из них освободится раньше", - сказал Осипов.

Первый сезон Медиалиги стартовал в воскресенье матчами на открытом воздухе в парке "Патриот", финал пройдет в середине апреля. В соревнованиях принимают участие восемь команд, половина из них была создана на основе футбольных клубов Медиалиги, а остальные четыре клуба являются новичками медийных турниров. Участие в турнире в том числе приняли бывшие футболисты Андрей Аршавин, Павел Погребняк, Владимир Быстров, Александр Мостовой.