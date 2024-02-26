Американский боец ММА считает, что у Игр будущего хорошие перспективы

Марк Коатс отметил, что был очень рад побывать в России на таком турнире

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игры будущего являются необычными соревнованиями, у них хорошие перспективы. Такое мнение ТАСС высказал боец смешанного стиля (ММА) американец Марк Коатс.

Спортсмен принял участие в Играх будущего в Казани, выступив на турнире по фиджитал-единоборствам за команду Smash Academy.

"Я очень рад побывать в России на таком турнире, - сказал Коатс. - Это было необычно, что-то новенькое. Уровень такого события - это круто, у людей есть возможность выбирать. Я думаю, что у этих соревнований есть хорошие перспективы".

Коатсу 28 лет. На его счету 10 побед и 8 поражений в ММА.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.