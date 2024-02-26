Черчесов уверен, что футболист Дзюба еще порадует болельщиков своей игрой

Бывший главный тренер сборной России отметил, что нападающий является высококлассным футболистом

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба является высококлассным игроком, он еще не раз порадует болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

"Во-первых, надо отметить, что Артем - это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой", - сказал Черчесов.

"На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии", - добавил собеседник агентства.

Дзюбе 35 лет, он подписал контракт с "Локомотивом" в феврале 2023 года. До этого футболист выступал за турецкий клуб "Адана Демирспор", за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября 2022 года Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей в разных турнирах, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи. С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за петербургский "Зенит".