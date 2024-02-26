Джазмен Игорь Бутман рассказал об игре в хоккей в парке "Патриот"

Спорт дает много позитивной энергии, отметил народный артист России

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Народный артист России саксофонист Игорь Бутман испытал положительные эмоции от участия в матче хоккейной Медиалиги в парке "Патриот". Об этом он рассказал ТАСС.

Турнир Медиалиги стартовал в воскресенье, матчи прошли в парке "Патриот". Ледовая площадка установлена за Главным храмом Вооруженных сил и мемориальным комплексом "Дорога памяти".

"Ощущения чудесные, такое сакральное место имеет много значений. Оно должно давать людям знание о нашей истории, а с другой стороны - вдохновлять, - сказал Бутман. - Мы сыграли в хоккей, отдали дань тому спорту, в котором мы много побеждали, были лучшими и остаемся ими".

"Я имею небольшое отношение и к парку, и к храму, поэтому мне приятно вдвойне. Во-первых, чудесно для всех, что люди приезжают сюда, катаются, отдыхают, получают удовольствие и живут хорошей, нормальной жизнью, в которой есть спорт, искусство, культура и история", - добавил он.

Бутман поделился впечатлениями от первого дня турнира. "Здесь встретились абсолютно разные люди: футболисты, артисты, спортсмены, в том числе чемпионы мира и Олимпийских игр. Все пообщаются, найдут новые знакомства, создадут какие-то дружеские компании, - отметил собеседник агентства. - Спорт дает много позитивной энергии, так что любое начинание, связанное со спортом, интересно. Да, можно проиграть, но быть на одной площадке с Антоном Беловым, Максимом Сушинским, играть против Евгения Артюхина. Это тоже такая мечта, которая здесь осуществилась".