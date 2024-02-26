Фрэнсис Нганну пока не рассматривает возможность проведения боя с Федором Емельяненко

Ранее о желании провести такой поединок заявил российский спортсмен

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) француз Фрэнсис Нганну пока не рассматривает возможность проведения боксерского поединка против четырехкратного чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА) Федора Емельяненко. Об этом ТАСС рассказал представитель Нганну.

Ранее Емельяненко в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил о желании провести боксерский бой против Нганну.

"Мы пока не рассматриваем такой бой", - сказал собеседник агентства.

Нганну 37 лет. На его счету 17 побед и 3 поражения в ММА. В октябре француз провел первый боксерский поединок - он уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей в десятираундовом поединке, который прошел в Эр-Рияде. Ближайший бой по боксу Нганну планирует провести против британца Энтони Джошуа.

Емельяненко 47 лет. На его счету 40 побед и семь поражений в ММА. Еще один бой был признан несостоявшимся.